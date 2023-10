C’est quoi le «test du téléphone» qui trahit immédiatement votre âge?

Tu décroches comment toi?

Le challenge a démarré sur le compte de la TikTokeuse @yadirycz. Dans une vidéo, cette dernière demande à sa petite fille née en 2017 comment elle répond au téléphone. En direct, on peut voir l’enfant mimer le fait de tenir un objet rectangulaire (aka. un Smartphone) tout près de son oreille. Par contre, quand la TikTokeuse demande à un homme adulte né en 1997 de réaliser la même action, sa réaction est très différente. Et pour cause, il crée un combiné de téléphone imaginaire avec son pouce et son petit doigt avant de le placer à son oreille. Un geste qui vous rappelle sûrement des souvenirs (puisqu’on le fait encore!).