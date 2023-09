Le « Martini make-up »: la mise en beauté qui va vous donner soif

Vous adorez le maquillage glamour et dramatique à souhait? Alors le «Martini make-up» est totalement fait pour vous! Inspiré de l’alcool emblématique qui lui a donné son nom, ce superbemake-up look rassemble tout ce que votre trousse à maquillage possède de plus audacieux. On pense notamment à une bonne dose de paillettes, un smokey eyes digne des plus grandes Instagrammeuses et évidemment : la robe (canon) qui va avec. N’oubliez pas votre rouge à lèvres préféré (ou votre gloss le plus brillant) en guise de touche finale et le tour est joué!