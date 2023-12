Oubliez le vin chaud, voici LA boisson qui cartonne sur les marchés de Noël

Le vin chaud, c’est un incontournable des marchés de Noël. Il nous réchauffe et son odeur épicée nous ravit les narines lorsque l’on déambule parmi les chalets. Mais il semblerait que la boisson star de l’hiver ne le soit plus tant que ça outre-Manche. Un autre nectar fait actuellement fureur: il s’agit du «mulled cider».

Différents goûts

Comme son nom l’indique, il s’agit simplement d’un cidre chaud. Mais il se décline en plusieurs goûts: à la pomme -bien sûr- mais aussi à la prune, qui rend le breuvage moins acide. Et il ne se déguste pas seulement sur les marchés de Noël anglais mais aussi dans les pubs. Depuis quelques années, le «mulled cider» connaît aussiun certain succès en Bretagne.

Une ancienne tradition

En réalité, boire du cidre chaud est une tradition qui remonte à loin au Royaume-Uni: on l’appelle le «Wassail». Le mot «wassail» vient de l’expression «waes hael» qui remonte à l’époque pré-normande. Elle signifie «sois en bonne santé». Pour la petite histoire, une jeune et belle fille aurait présenté une boisson chaude au prince Vortigen tout en portant le toast «waes hael».

À l’époque, cette boisson était élaborée à base de bière chaude, de pommes cuites, de crème caillée et d’œufs, le tout agrémenté de gingembre, de clous de girofle, de muscade et de sucre. Depuis, la fameuse boisson a été remplacée par du cidre mais la tradition reste identique: vous devez boire votre verre de cidre chaud tout en chantant un chant de Noël. Et si quelqu’un vous lance un «waes hael», la réponse appropriée est «drinc hael». Santé!