Voici LA boisson pour traverser l’hiver en toute sérénité

Le mercure en témoigne, l’automne est bien là. Et tandis que l’on va devoir se réhabituer à une météo maussade et à devoir remettre des pulls chauds, il est aussi possible de se faire des petits boosts pour le moral. Parmi ceux-ci, que diriez-vous d’expérimenter le latté glacé à la citrouille? Pour ce faire, rien de plus simple!