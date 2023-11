Uncanny valley: la tendance make-up futuriste et terrifiante du moment

900 M de vues

Et ça fonctionne! Il suffit de jeter un œil à l’ensemble des vidéos postées sur le sujet sur TikTok pour s’apercevoir du malaise et de la peur engendrés, mais les utilisateurs apprécient aussi grandement ces tutoriels futuristes. À ce jour, les hashtags #uncannyvalleymakeup et #uncannymakeup pointent respectivement à 87 millions et 33 millions de vues sur le réseau social chinois, tandis que #uncannyvalley flirte avec les 900 millions de vues. Des chiffres qui témoignent d’une certaine fascination pour cette tendance à une époque où les robots humanoïdes fleurissent un peu partout dans le monde.

Comment reproduire le look?

À l’approche des fêtes de fin d’année, les tendances beauté se veulent habituellement féériques, mais il faut reconnaître que cette année fait exception avec cette inspiration surprenante. Mais alors, comment la reproduire? Il n’y a en réalité pas vraiment de règles spécifiques, les créateurs de contenus usant de techniques aussi diverses que variées. Il s’agit essentiellement de couvrir son visage de fond de teint, de correcteur, et autre highlighter pour jouer avec les contrastes et la lumière, et notamment le métamorphoser, de recouvrir ses sourcils pour les dissimuler, puis de modifier l’aspect de la bouche et des yeux à l’aide de crayon. Des étapes essentielles pour ressembler à un humanoïde et effrayer votre entourage… ou vos followers.