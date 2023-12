Voici LA destination rêvée pour fêter Noël, selon Google

De la même manière que chacun a sa propre interprétation de ce que doit contenir une table de Noël ou que les cadeaux se déballent le soir du réveillon ou le matin du 25 décembre, tout le monde ne partage pas le même avis au sujet de ce qui est vraiment la capitale des fêtes de fin d’année. En France, Strasbourg est souvent désignée comme telle. Les voyageurs qui ont gardé leur âme d’enfant estiment que Rovaniemi, le village finlandais désigné comme l’adresse privée du Père Noël, est l’unique endroit pouvant briguer un tel titre. Un décryptage des recherches saisies via Google et analysées par la plateforme Cloudwards.net permet de se rendre compte qu’il ne peut y avoir de consensus à ce sujet.

Des avis différents

Ainsi, Vienne apparaît comme la destination rêvée pour les Américains, les Italiens, les Polonais, les Allemands, les Norvégiens ou les Finlandais. Par contre, les Suédois attribuent cette appellation à Copenhague. Si pour les Portugais, les Irlandais et les Brésiliens, Paris constitue la direction ultime pour célébrer les fêtes de fin d’année, les Français quant à eux préfèrent se diriger vers Bruxelles. Étonnamment, Noël peut aussi être fêté dans des endroits plus «exotiques», où les températures correspondent moins au cliché d’un réveillon sous la neige. Par exemple, Madrid constitue le projet le plus envié en Colombie et en Argentine, tandis que les Thaïlandais et les Jordaniens préfèrent lorgner sur Tokyo.

Londres, la plus citée

Cependant, si chacun a son propre avis sur la question, il faut souligner que l’on n’envisage pas une destination de Noël comme un voyage du bout du monde. C’est un déplacement de proximité, surtout pour les Européens. Car s’il fallait désigner, non pas une ville, mais une région du monde au sens large comme lieu de prédilection de Noël, le vieux continent gagnerait facilement la partie. Il est le plus souvent cité dans cette analyse, sous l’effet du plébiscite d’une capitale que l’on n’attendait pas nécessairement: Londres. Avec ses marchés de Noël et son mythique concert du Nouvel An, Vienne est pourtant souvent désignée comme la destination ultime. Mais c’est bien la capitale du Royaume-Uni qui donne envie aux voyageurs dans le monde lorsque vient le temps de déballer les cadeaux. Celle-ci est citée 20 fois dans les pays retenus pour ce comparatif contre 15 pour la capitale autrichienne. À noter que New York arrive troisième (cité huit fois), ex aequo avec Paris.