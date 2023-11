Les cinq meilleurs marchés de Noël à moins de 2h en train de Bruxelles

La saison des marchés de Noël est presque ouverte ! De quoi réjouir les amateurs de vin chaud, croustillons, raclette ou simplement d’ambiance féerique. Si vous adorez vous promener entre les cabanons en bois décorés et admirer les illuminations, pourquoi vous limiter aux animations de notre capitale ? Cette année, vous pourriez aussi prendre le train pour découvrir d’autres marchés de Noël chez nos voisins allemands, néerlandais, français ou encore anglais...

Voici notre sélection des cinq meilleurs marchés de No ël à 2h ou moins de Bruxelles:

1. Cologne

Comme chaque année, Cologne a mis le paquet en cette fin d’année.Il n’y aura pas un seul marché de Noël, mais bien plusieurs grands marchés ouverts du 23 novembre au 23 décembre et répartis à travers toute la ville.Le plus populaire est celui de la cathédrale de Cologne avec son décor féerique et son sapin de plus de 20 mètres de haut. Il regroupe environ 150 exposants et propose de nombreuses animations pour les enfants. La ville est située à 1h50 en Eurostar de Bruxelles. Plus d’excuse donc pour rater ce marché de Noël célébrissime !

2. Amsterdam

À moins de 2h en Eurostar, la capitale néerlandaise propose, elle aussi, plusieurs marchés de Noël aux ambiances et aux activités différentes, durant tout le mois de décembre. Parmi eux, l’«Ice Amsterdam», accessible du 13 au 26 décembre sur la Museumplein, regroupant plusieurs kiosques où acheter des cadeaux de Noël ou manger un bout et le «Paradis d’Hiver», qui se tient lui du 14 au 30 décembre, où vous pourrez faire du patin à glace, du ski de fond et même du curling ! Un marché de Noël haut en couleur pour petits et grands !

3. Paris

La capitale française aussi revêtit les couleurs de Noël durant les mois de novembre et décembre. On retrouve multiples marchés de Noël dans les différents arrondissements parisiens. Entre les incontournables illuminations des Champs Élysées, le village de Noël au pied de la tour Eiffel et le célèbre marché de Noël du Jardin des Tuileries, vous ne risquez pas de vous ennuyer ! En plus des nombreux stands, ilest aussi possible de se faire peur dans un manège, ou glisser sur la patinoire. Retrouvez la liste des différents marchés de Noël ici.

4. Düsseldorf

Ouvert de mi-novembre au 30 décembre, le marché de Noël de Dusseldorf vaut le détour. Entre neige (si vous êtes chanceux), illuminations et gourmandises en tout genre, il offre l’expérience ultime de Noël. Et ce, à à peine 1h22 de Bruxelles en train Eurostar. L’occasion de découvrir la ville tout en profitant de l’esprit si féerique des fêtes de fin d’année!

5.Londres

À peine plus loin, la capitale anglaise est célèbre pour son esprit de Noël unique. En plus des décorations qui illuminent les rues de Londres, de nombreux marchés de Noël sont à découvrir pendant les fêtes. Parmi les plus beaux: Winter Wonderland à Hyde Park, le village de Noël de Covent Garden, Southbank Centre Winter Festival ou encore le marché de Noël de Leicester Square. Une ambiance à ne pas manquer à 2h de Bruxelles!