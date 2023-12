Lift, la plus grande boîte de nuit de Belgique, ouvre ce vendredi!

Ce vendredi 22 décembre, c’est le grand jour. C’est le long du quai des usines à Bruxelles que va ouvrir la plus grande boîte de nuit de la capitale, mais aussi de Belgique.

Lift s’installe dans les anciens locaux du Fiesta Club et s’étend sur une superficie de 1.350 m². Flambant neuve, la boîte de nuit est équipée des dernières technologies en matière de sons et de lumières. «En termes de son et de lumière, ce sera une première en Belgique», annonce ainsi Olivier Da Silva, le patron. Un système installé dans le plafond permettra aussi de déposer les artistes sur la scène, comme s’ils descendaient du ciel.