Cette adresse italienne incontournable débarque bientôt à Flagey!

Amateurs de pizzas et d’Aperol Spritz, ouvrez grandes vos oreilles. Vous êtes peut-être déjà passé par l’enseigne de trattoria popolare Big Mamma, qui est connue partout en France pour ses enseignes à Paris, Lille, Lyon et Marseille, mais aussi Londres ou Madrid.

La recette est simple: le décor est original et vous dégustez des recettes de pâtes et de pizzas originales, avec des cocktails hauts en couleurs. Ce joli menu vous est proposé dans le respect des produits locaux, en mélangeant tradition et goût. Le petit plus de cette chaîne, c’est que chaque restaurant a sa propre personnalité et on n’est pas dans une enseigne de fast-food qui ne fait que démultiplier un recette qui marche.