Cinéma: comment aller voir Barbie (et plein d’autres films) pour seulement 6€?

En ce mois de septembre, le Septième Art est à l’honneur. Jusqu’à la fin du mois, 34 cinémas et centres culturels en Wallonie et à Bruxellesparticipent à l’opération «J’peux pas, j’ai cinéma» et proposent des séances à seulement 1 €. Néanmoins, la programmation est plutôt orientée «Art et Essai».

Des places à 6 € dans 37 cinémas

Si ce sont les films à gros budget, les avant-premières et les blockbusters qui vous intéressent, c’est plutôt l’opération We Love Cinema Days qui risque de vous intéresser. Du mercredi 20 septembre au samedi 23 septembre, dans 37 cinémas partout en Belgique, tous les films sont à seulement 6 €. Kinepolis Brussel et Liège, ImagiBraine, UGC De Brouckère et Toison d’Or, Imagix Mons, Tournai et Huy, Cinescope à Louvain-La-Neuve, Acinapolis font notamment partie des cinémas participants à l’action. Retrouvez la liste complète à cette adresse.

Trois films en avant-première

Tous les films à l’affiche cette semaine sont disponibles au tarif de 6 €. Si vous ne les avez pas encore vus, ça peut ainsi être l’occasion de découvrir les deux succès de l’été: Barbie et Oppenheimer. Trois films seront projetés en avant-première : Nouveau Départ avec Karin Viard et Franck Dubosc, Dogman, le dernier Luc Besson, et Bernadette avec Catherine Deneuve.

Comment en profiter?

Pour en profiter, rien de plus simple. Du 20 au 23 septembre, rendez-vous dans votre cinéma préféré et la séance sera automatiquement facturée 6€. Le site de l’opération indique toutefois qu’un supplément peut être demandé pour certaines représentations. Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places via les billetteries en ligne des cinémas participants: entre mercredi et samedi, le prix passe automatiquement à 6 € lors du paiement.