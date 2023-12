Grâce au pass musées, de plus en plus de Belges visitent des musées

48% de visites de plus qu’en 2022

Lancés en 2018, les pass musées séduisent de plus en plus les curieux. Les détenteurs des plus de 500.000 pass musées ont effectué 837.000 visites dans les établissements culturels participants depuis le début de l’année, soit 48% de plus qu’à la même période l’an dernier, indique l’organisation mercredi.