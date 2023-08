La gare de Liège-Guillemins se métamorphose en boîte de nuit pour accueillir un festival

Le 16 septembre, la gare de Liège-Guillemins va se transformer en véritable boîte de nuit, et ce de 14h à 23h. En effet, le Link Festival va prendre ses quartiers dans la gare et proposera des DJ sets pour faire danser les fêtards liégeois. Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration avec la SNCB, qui a aussi répondu présente lorsque le Circle festival avait accueilli Palm Trax à Bruxelles-Central.