La Gare Maritime accueillera une gigantesque rave avec Adriatique en décembre

La Gare Maritime, située sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, remuera au son de plusieurs artistes de musique électronique samedi 9 décembre entre 15h00 et 01h00 du matin, annonce lundi l’organisation. Environ 6.000 personnes sont attendues à cet événement baptisé «Maritim» et mis en place par le collectif de musique électronique Hangar et le Paradise City Festival.