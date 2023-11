La ville d’Anvers animée le temps d’un week-end par le Full Circle festival (photos)

C’était du côté d’Anvers que les fêtards s’étaient donné rendez-vous ce week-end dans le cadre du Full Circle festival. Pour l’occasion, la ville s’est littéralement métamorphosée, puisque 35 établissements étaient partenaires du festival et accueillaient des DJ sets et autres représentation.

La formule du festival est simple: on paie un bracelet qui donne accès à toutes les salles de concert. Et le gros plus, c’est que que le bracelet ne coûtait pas bien cher, puisqu’en fonction de la wave durant laquelle vous réserviez votre billet, vous vous en sortiez pour environ 25€, jusqu’à 40€ pour la dernière wave.