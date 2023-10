Lanterna Magica revient au Domaine du Château de la Hulpe

Une féerie de lumières, de sons et de projections

«Les installations lumineuses éphémères, écoresponsables et technologiquement innovantes continueront à magnifier le site exceptionnel du Parc du Château de la Hulpe. Les petits et les grands sont invités à la contemplation, à la découverte et à l’émerveillement. Cette nouvelle féerie de lumières, de sons et de projections organisée en pleine nature ouvre les portes d’un monde imaginaire, enchanteur, poétique et coloré», annoncent les organisateurs.

Infos pratiques

Le parcours fait 2,5 km de long et dure entre 50 minutes et 1h30. La balade est accessible chaque jour de 19h à 21h. Comptez 21,5 € pour les adultes et 16,5 € pour les enfants de 4 à 12 ans et les plus de 65 ans. Des navettes sont organisées entre la gare de La Hulpe et l’entrée du site avec des arrêts dans le centre de La Hulpe. Des parkings payants sont également disponibles. Toutes les infos sur Lanternamagica.be