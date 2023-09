Le nouveau Disneyland Hotel est un véritable bijou (photos)

C’est l’hôtel le plus impressionnant du parc d’attractions, celui que l’on voit à l’entrée en arrivant et où l’on rêve tous de loger. C’est le seul établissement qui permet vraiment de dormir en plein cœur du parc .

À l’occasion des 30 ans de Disneyland Paris, ce somptueux hôtel été entièrement rénové et rouvrira ses portes le 25 janvier prochain .

Un univers de conte de fées

On nous promet une expérience luxueuse dans l’univers des princesses de Disney , de Cendrillon à la Reine des Neiges en passant par Vaiana. L’hôtel compte 487 chambres , toutes comportant des éléments de décoration évoquant l’univers Disney, avec, par exemple, des ciels de lit qui s’illuminent.

Mais le plus spectaculaire, ce sont les 16 suites ‘signature’, mesurant entre 60 et 90 m² et dédiées à la Belle au Bois Dormant, à Cendrillon, à la Reine des Neiges ou à Raiponce. La décoration de chaque suite est consacrée à sa princesse dédiée. De quoi faire rêver!