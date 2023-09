Un grand labyrinthe immersif dédié à Tim Burton ouvre bientôt à Bruxelles

Tu es un grand fan d’«Edward aux mains d’argent»? Tu as vu des dizaines de fois «Alice au Pays des Merveilles»? Tu connais toutes les répliques de «Charlie et la chocolaterie» par cœur? Alors, on a eu une info qui va t’intéresser. Après être passée par Paris et Madrid, l’exposition « Tim Burton, Le Labyrinthe » débarque à Bruxelles ce 20 octobre. L’occasion de se perdre dans les somptueux décors grandeur nature.