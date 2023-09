Un pop-up pour fêter les 100 ans de Warner Bros. vient d’ouvrir à Bruxelles

Depuis ce 1er septembre , une boutique spécialement dédiée à Warner Bros . est ouverte a Bruxelles. Produits en édition limitée, figurines exclusives et collections disponibles pour la première fois en Belgique, le pop-up a tout pour ravir les fans de Game of Thrones, Superman ou Harry Potter.

100e anniversaire de WB

Cette année, le studio de cinéma au logo mythique fête ses 100 ans (déjà!) Pour l’occasion, Warner Bros a ouvert un magasin éphémère dans notre capitale. En boutique, des centaines de produits inspirés des franchises et des personnages les plus emblématiques tels que Batman et Superman de DC, les Looney Tunes, Harry Potter, Mickey ou encore FRIENDS. De quoi réjouir les fans et les collectionneurs!