Une nuit parmi les cerfs: une aventure dans une Tree Tent des Grottes de Han

Au cœur des Ardennes belges se trouvent les Grottes de Han. Ce domaine est évidemment connu pour ses grottes, mais saviez-vous qu’il y a également un véritable parc animalier avec des cerfs, des mouflons, des lynx et même des ours? Ce vaste parc, situé au bord de la Lesse, accueille les visiteurs de jour comme de nuit, car vous pouvez y passer la nuit dans des Tree Tents! Vous dormez enhauteur et au sec dans une tente accrochée aux arbres, tandis que les animaux continuent de paître en dessous de vous. Nous avons laissé notre sèche-cheveux et notre télévision à la maison et sommes allés camper dans le parc animalier!

Notre voyage commence par une pittoresque promenade en voiture safari pour explorer le parc animalier. Nous observons des hiboux, des loups, des bisons et des lynx, et bénéficions des explications d’un guide. À la fin, nous rencontrons même les ours. Ce sont des animaux très impressionnants, mais la plus belle partie du parc est sans aucun doute la vallée où les cerfs, les aurochs et les chevaux de Przewalski se côtoient librement. Et c’est justement l’endroit où nous avons la chance de passer la nuit.

Retour aux fondamentaux

Le ranger Chris nous accueille dans son parc animalier et nous fait visiter le campement. Le camp comprend un ‘restaurant’, c’est-à-dire une zone abritée avec des tables et un feu de camp, une ‘salle de bain’ avec une toilette portable et un réservoir d’eau pour se rafraîchir. Ici, pas d’électriciténi deWiFi. C’est donc un retour aux fondamentaux! Nous atteignons notre lieu de couchage en grimpant une échelle. Sur la plateforme en bois entre les arbres, nous trouvons une tente avec un matelas et une couette épaisse, mais surtout une vue magnifique sur le parc animalier et ses habitants.

Avant de nous glisser sous la couette, il est l’heure pour un apéritif avec des produits locaux, partagé avec nos compagnons de camping. Maintenant que nousavons faitconnaissance, nous partons avec le ranger Chris à travers le parc animalier déserté. C’est très spécial de pouvoir se promener après la fermeture!

Le majestueux lynx

Nous nous arrêtons près des lynx. Ces félins sont connus pour leur nature solitaire et mystérieuse, ce qui les rend souvent difficiles à repérer. Pour mieux observer ces animaux, nous empruntons une paire de jumelles de Swarovski Optik. Ces jumelles sont un outil pratique pour les observateurs d’oiseaux, les randonneurs et tous les amoureux de la nature. Nous apprenons à régler ces précieux instruments et à prendre des photos détaillées à travers les jumelles. Cela vaut la peine de voir le monde – littéralement – à travers un autre objectif!

Maintenant que nous pouvons observer le lynx de près, nous remarquons surtout sa courte queue, ses longues pattes, ses grands pieds et les remarquables touffes de poils à ses oreilles. Sa fourrure, qui l’aide à se camoufler, change de couleur selon la saison: plus épaisse et claire en hiver, plus fine et foncée en été.

À l’origine, le lynx était une espèce indigène en Belgique, mais à cause de la chasse et de la déforestation massive, l’animal s’est éteint dans notre pays aux alentours du 19e siècle. Il y a toutefois encore de l’espoir pour cette espèce menacée en Europe, car en Allemagne, ces grands félins vivent encore à l’état sauvage. Les Grottes de Han contribuent d’ailleurs à la protection des espèces menacées en favorisant leur reproduction et en les réintroduisant dans la nature dans des parties moins peuplées de l’Europe. Pensez par exemple au bison d’Europe, au cheval de Przewalski et au glouton!

Barbecue sous les étoiles

Après notre promenade, nous sommes gâtés par un délicieux barbecue préparé par le ranger Chris. Tous les invités se rassemblent autour du feu de camp où nous partageons des histoires et observons les étoiles. La nuit s’annonce froide et humide, mais cela rend notre tente d’autant plus confortable. Nous sommes réveillés par le sifflement des oiseaux et les cerfs au loin. D’ailleurs, en automne, vous pouvez assister à un spectacle merveilleux: au milieu des couleurs automnales, vous entendrez le brame des cerfs, un son qu’ils émettent pendant la période de rut.

Un bain de forêt

Après un petit-déjeuner avec des croissants que le ranger Chris a spécialement été chercher pour nous à la boulangerie locale, Nathalie nous attend pour une séance de bain de forêt. Le bain de forêt, également connu sous le nom de ’Shinrin-yoku’, qui signifie ’se baigner dans la forêt’ en japonais, est une pratique qui a vu le jour au Japon dans les années 1980 comme un moyen de soulager le stress en établissant un lien profond avec la nature. Nous ne prenons donc pas littéralement un bain dans la forêt! Nathalie nous encourage à ouvrir nos sens et à vivre pleinement la forêt en éveil. Sans autres visiteurs autour de nous, nous n’avons pas de gêne à enlacer les arbres, marcher à reculons et respirer l’odeur de la forêt. Le point culminant de la séance est la rencontre avec les loups. En attendant leur petit-déjeuner, ils hurlent les uns vers les autres. Un chœur impressionnant se déchaîne dans la forêt silencieuse, et cela nous laisse aussi sans voix.

Informations pratiques

En 2024, vous pouvez passer la nuit dans les Tree Tents du 29/03 au 02/11/2024, pendant tous les week-ends, jours fériés belges et vacances scolaires. En dehors de cette période, vous êtes également les bienvenus les dimanches du 15/09 au 20/10 pendant la période du brame du cerf.

Prix par nuit: 175 euros par adulte, 95 euros par enfant de 4 à 11 ans, 20 euros par enfant de moins de 4 ans. Tarif minimum par tente ou pour une personne seule: 350 euros.

Le prix comprend: une nuit dans une Tree Tent au cœur du parc animalier, un repas du soir complet (apéritif, barbecue avec boissons, dessert), un panier petit-déjeuner délicieux, une balade exclusive avec le Ranger dans une partie de la vallée du parc animalier, un billet PassHan (Grotte de Han + Parc Animalier + Musée PrehistoHan), et de nombreux avantages sur le Domaine. Réservez votre séjour sur le site web.