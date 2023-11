Voici le meilleur resto du monde selon Tripadvisor… et il n’est pas si loin que ça de Bruxelles!

Vous avez peut-être déjà entendu parler du «Traveller’s Choice Best of the Best», qui récompense les restaurants ayant reçu le plus de commentaires positifs d’avis favorables lors des 12 derniers mois sur Tripadvisor. Vous l’aurez compris, les établissements se retrouvant dans ce classement sont donc particulièrement qualitatifs, et vous avez tout intérêt à tenter d’aller y faire un tour.