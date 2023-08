Voici les cinq brocantes de la rentrée à ne pas louper à Bruxelles

1. Brocante du Fort Jaco

A la fin du mois d’août chaque année, la brocante du Fort Jaco attire les passionnés de brocantes. Située près de la Chaussée de Waterloo, entre l'avenue Alphonse XIII et l'avenue Van Bever, cette brocante réunit près de 500 exposants. Des pièces vintage et des vêtements à petits prix y sont présentés. En plus des trouvailles, un éventail d'animations est au programme : chateaux gonflables, stands de jeux comme la pêche aux canards et le carrousel, sans oublier des stands de nourriture et de boissons.

Lieu : Chaussée de Waterloo 1359, 1180 Uccle

Date : Dimanche 27 août, de 6 h à 17 h

2. Brocante du Cimetière d’Ixelles

Le quartier du Cimetière d’Ixelles se métamorphose en un vaste terrain de chasse aux trésors pendant un week-end. Après la fermeture tardive des commerces le vendredi 1er septembre, le quartier accueille une foire avec près de 500 exposants. Durant ces trois jours, la vie du quartier battra au rythme de concerts allant du rock à la pop, de fanfares traditionnelles aux groupes de jazz, et de cortèges folkloriques. Attractions foraines, châteaux gonflables, trampolines et élastiques géants sont également au menu.

Lieu : Place de la Petite Suisse, 1050 Ixelles

Date : Samedi 2 et dimanche 3 septembre, de 8 h à 18 h

3. Braderie de Georges Henri

La Braderie Georges Henri à Woluwe-Saint-Lambert anime la rentrée. Sur l’avenue, commerçants, exposants et forains se rassemblent pour une braderie traditionnelle. Le quartier se remplit d'animations pour les enfants comme la pêche aux canards et les châteaux gonflables. Les cafés et restaurants étendent leurs terrasses pour l'occasion. Une occasion parfaite pour flâner tout au long du week-end.

Lieu : Avenue Georges Henri, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Date : Samedi 9 septembre, de 11 h à 20 h, et dimanche 10 septembre, de 11 h à 18 h

4. Flagey’Broc

Le dimanche 10 septembre, la 8ème édition de Flagey’Broc investit les rues Malibran, Collège et Maes. Au menu : près de 250 exposants, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Cette brocante est une opportunité de dénicher de charmants objets rétro et des vêtements vintage, que ce soit entre amis ou en famille, avant le retour à la routine.

Lieu : Rue Malibran, rue Maes et rue du Collège

Date : Dimanche 10 septembre, de 9 h à 18 h

5. Brocante du Châtelain

Lors de la journée annuelle sans voiture, le quartier du Châtelain se transforme en un espace vivant pour une immense brocante et braderie. Tout autour de la place du Châtelain, les rues se métamorphosent en zones piétonnes accueillant diverses activités telles que transats, piscine à bulles, toboggan géant, trampoline, bar et autres divertissements pour tous les âges. Bonne nouvelle, le succès de l'édition précédente a conduit à l'ajout des rues de l’Amazone et de l’Aqueduc au parcours.

Lieu : Rue du Châtelain, rue de l'Amazone, Place du Châtelain, Rue du Page, Rue de l'Aqueduc, Rue Simonis.

Date : Dimanche 17 septembre, de 9 h à 19 h