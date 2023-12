Voici les cinq meilleures activités à tester en décembre à Bruxelles

1. L’expérience immersive Lanterna Magica RTL

Pour plonger dans l'ambiance festive, Lanterna Magica RTL propose aux Bruxellois une balade nocturne magique au Château de la Hulpe. Le domaine Solvay sera illuminé par 1200 projecteurs et 2000 LED, offrant une expérience lumineuse et musicale pour tous à ne surtout pas manquer. Une façon époustouflante de célébrer les fêtes loin des simples guirlandes de Noël !

2. L’exposition de photographie internationale de ZOOM

Du 2 au 17 décembre, plongez dans l'univers de la photographie lors de la troisième édition de ZOOM au Centre d’arts pluriels ‘AUTONOMIE. Niché dans un superbe bâtiment de 4000m2 répartis sur cinq étages, cet événement vous proposede découvrir plus de 20 projets photographiques exceptionnels d'artistes belges et étrangers. Une sortie en famille parfaite pour égayer vos après-midis d'hiver ! L'exposition est ouverte du jeudi au dimanche, de 14 h à 19 h.

3. Un concert à la bougie Candlelight

À l'approche de Noël, imaginez-vous plongé dans la magie d'un concert illuminé par des centaines de bougies. Pour vivre pleinement l'enchantement des fêtes, ne manquez pas un concert Candlelight ! Partagez un moment unique avec vos proches et laissez-vous emporter par les grands classiques revisités dans une ambiance intime et magnifique. De Queen à Adèle, en passant par Coldplay et ABBA, le choix des artistes est vaste, et le plus difficile sera de décider lequel écouter...