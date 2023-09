Vous ne savez pas encore quoi faire pour Halloween? Hangar organise la plus grande fête d’Halloween de Bruxelles!

C’est une date qu’il va falloir noter dans votre agenda, car cela risque de faire partie des grands moments de cette fin d’année. Jusqu’à l’année dernière, Bruxelles ne disposait pas réellement d’une fête d’Halloween XXL pour les amateurs de techno. C’est désormais du passé car Hangar est passé par là et l’organisateur d’événements revient pour une seconde édition qui risque de marquer (encore plus) les esprits.

Quel est le programme?

À l’heure d’écrire ces lignes, seule une partie de l’affiche a été révélée, mais elle risque déjà d’en faire saliver plus d’un. Le vendredi, le DJ allemand qui sort d’une superbe prestation à Pukkelpop Ben Böhmer sera derrière les platines en tant que tête d’affiche, accompagné de Ross From Friends (si vous ne connaissez pas «Love Divide», foncez!) et Jayda G. Le samedi, c’est un B2B exceptionnel entre Job Jobse et Palm Trax qui est au programme et qui s’annonce mémorable. Pour leur tenir compagnie, c’est l’ancien manager de Daft Punk en personne, Pedro Winter, qui est programmé.