Cette famille est expulsée d’un avion à cause de son odeur: «Je me lave tous les jours!» (vidéo)

Imaginez-vous entrer dans l’avion, vous installer confortablement et attendre qu’il décolle, quand un steward vient vous chercher pour vous mettre dehors parce que vous… puez! C’est l’expérience particulièrement désagréable qu’a vécu Yossi Adler, accompagné de sa femme et de son bébé de 19 mois. En effet, suite à des plaintes de certains passagers, ils ont été priés de descendre de l’avion par le staff d’American Airlines.

Des raisons religieuses?

Toutefois, le couple est convaincu du fait que s’il a été expulsé, c’est pour des raisons religieuses. En effet, cette famille est de confession juive et estime que c’est ce qui lui a porté préjudice. La séquence a été filmée, et on entend Yassil dire: «Il y a une raison religieuse derrière leur décision de m’expulser de l’avion. Nous ne dégageons pas d’odeurs, ok? Personne ici.»