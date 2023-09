Les cris de ce bébé ressemblent étrangement aux sons que fait R2-D2 (vidéo)

Il s’agit d’une des plus grandes peurs de tout voyageur qui se respecte: avoir un bébé proche de lui dans l’avion. Effrayé ou en souffranceà cause des changements de pression, il arrive en effet souvent qu’il pleure pendant le vol. Un Américain en a fait les frais récemment. Décollant de l’aéroport de LaGuardia dans le Queens, à New York, le voyageur avait près de lui un bébé en pleine crise de larmes qui faisait un son… très particulier.