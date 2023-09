Voici l’erreur à ne surtout commettre avec l’étiquette de son bagage, selon une hôtesse de l’air (vidéo)

Mieux vaut être prudent et accrocher une étiquette avec ses informations personnelles sur sa valise. Si l’astuce paraît intelligente, afficher ainsi ses coordonnées n’est pas la chose à faire selon Ally Rae Case, une hôtesse de l’air américaine. On t’explique pourquoi.

Ses données personnelles à la vue de tous

Sur sa page TikTok, Ally Rae Case partage des centaines de conseils pour les voyageurs. Parmi ces travel tips, l’un d’eux concerne l’étiquette reprenant ses infos personnelles qu’on est tenté d’accrocher à sa valise avant de prendre le train ou l’avion. On y indique généralement son nom, son prénom, son numéro de GSM, voire même son adresse postale. Ce qui est très problématique pour l’hôtesse de l’air. «Ce sont beaucoup d’informations que n’importe qui peut voir», comme elle le rappel dans le court clip.

Retourner l’étiquette

Si on comprend bien, mieux vaudrait donc ne pas accrocher une telle étiquette à son bagage? Eh bien pas exactement. L’hôtesse de l’air recommande plutôt de la retourner pour que la face contenant les informations «sensibles» ne soit plus visible. Ainsi, tes données sont présentes mais pas lisibles par le premier passant. Si tu perds ta valise, la personne qui la retrouvera retournera très certainement l’étiquette et saura te contacter, rassure l’hôtesse de l’air. Malin !