À 15 ans, il a été placé à l’isolement par ses professeurs en raison de sa coupe jugée «inacceptable» (photos)

«Pas professionnel»

«Ses professeurs lui ont dit qu’ils avaient changé leur politique en matière de coupe de cheveux et qu’il fallait la supprimer», explique sa mère Naomi Jenkins. «Ils ont dit que ce n’était pas professionnel et qu’il n’avait pas le droit d’en avoir, et on lui a dit de les couper. Je ne sais pas pourquoi un jeune de 15 ans doit être considéré comme professionnel. L’idée générale était que c’était considéré comme extrême».