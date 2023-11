198 mètres de haut, une vitesse de 250 km/h: ces montagnes russes s’annoncent décoiffantes! (vidéo)

Ouvrir des hôtels, structurer un parc naturel, mettre en valeur le patrimoine culturel et l’artisanat local… Il existe de multiples façons de construire l’attrait touristique d’une ville, d’une région, voire d’un pays. On y songe moins, mais les parcs d’attractions constituent aussi des projets de promotion. Depuis 2019 et son ouverture au tourisme international, le royaume de Riyad tente de faire de ce secteur économique une nouvelle manne financière. Et dans cette quête, l’Arabie Saoudite est bien décidé à devenir aussi une destination recommandée aux amateurs de sensations fortes.

Les montagnes russes de tous les records!

À l’occasion du salon de l’industrie des parcs d’attractions (IAAPA), le patron du projet Qiddiya, un quartier conçu comme un vaste resort dédié aux sports, aux loisirs et aux arts à moins de 50 km de Riyad, a présenté il y a quelques jours les détails des montagnes russes qui trôneront comme manège incontournable dans le parc d’attractions Six Flags Qiddiya. Avec son roller coaster dont les bolides reprendront les traits de l’animal fétiche du pays, le faucon, l’Arabie Saoudite entend supplanter toutes les autres montagnes russes du monde, les plus rapides comme les plus hautes.

Le manège montera jusqu’à 195 mètres avant de piquer du nez, volant ainsi la vedette aux montagnes russes du Kingda Ka du Six Flags Great Adventure basé à Jackson, dans le New Jersey (États-Unis). Côté vitesse, le Six Flags de Qiddiya promet une forte montée d’adrénaline avec sa propulsion à 250 km/h, dépassant ainsi les 240 km/du Ferrari World Abu Dhabi où les passagers téméraires doivent porter des lunettes de protection. Selon Itamin, l’entreprise suisse qui se charge de la construction – une référence mondiale après avoir mis au point de nombreuses attractions à PortAventura Park, à Efteling ou à Six Flags Great Adventure – un pare-brise permettra aux voyageurs d’être préservés de l’effet de la vitesse.

Un parcours de 3 minutes dans la peau d’unfaucon