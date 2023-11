Alerte job de rêve: ce milliardaire cherche un couple pour bloguer sur son île paradisiaque!

Cette offre d’emploi a été publiée par Fairfax & Kensington, une agence de recrutement britannique. L’emplacement exact de l’île reste pour l’instant secret, au même titre que l’identité du propriétaire. Cependant, il est clair que l’île est située près des îles Vierges britanniques, à proximité des îles privées du cofondateur de Google, Larry Page, et du businessman Richard Branson.

Quel sera le rôle du couple?

Le couple recherché devra surveiller les travaux à partir de janvier. Il devra vérifier si les services de restauration et de conciergerie répondent à un certain standing que l’endroit se doit de respecter. Par ailleurs, il devra activement promouvoir l’île comme une destination de luxe et faire son job d’influenceur.