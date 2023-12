Après un accident de travail, les yeux de cet homme ont pris la forme d’étoiles

Cette histoire avait fait la Une des journaux pour la première fois en 2014. Le cas étrange de cet homme avait alors été publié dans le New England Journal of Medicine.

Mais le terrible accident de cet électricien anonyme s’était déroulé une dizaine d’années auparavant, en Californie. Lors d’un shift, l’homme a reçu une charge terrifiante de 14.000 volts! Son épaule était entrée en contact avec un fil sous tension, provoquant une montée du courant à travers son corps. Et ses yeux en ont particulièrement fait les frais. L’homme s’est retrouvé avec une paire de brûlures électriques en forme d’étoile sur les yeux, selon le New England Journal of Medicine.