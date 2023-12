Arrêtée pour avoir promené ses chiens seins nus dans la rue: «Les hommes ne sont jamais condamnés pour ce genre de choses»

Les faits remontent au printemps dernier. Caroline Werner promenait ses chiens le long de la plage de Balneário Camboriú dans le sud du Brésil. Pour ce faire, la mannequin de 37 ans avait décidé de faire tomber le haut et de se balader les seins à l’air.

Mais cette promenade topless n’a pas été au goût de la police. La jeune femme a été arrêtée et menottée. Elle risque entre trois mois et un an de prison, relatent nos confrères de L’Essentiel.