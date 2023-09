Attouchements, insultes, vapotage: une élue virée d’un théâtre à cause de son comportement inapproprié (vidéos)

De qui parle-t-on?

Lauren Boebert est une femme politique américaine, membre du Parti républicain, qui est devenue célèbre en tant que membre de la Chambre des représentants des États-Unis. Âgée de 36 ans, elle est considérée comme une politicienne conservatrice et alignée sur l’aile droite du Parti républicain. Elle est connue pour ses positions conservatrices sur des questions telles que le droit de porter des armes à feu, les droits des propriétaires fonciers et la réduction de la réglementation gouvernementale. Celle-ci se dit toujours défenseuse des valeurs familiales et s’en prend régulièrement à la communauté LGBT.

Qu’a-t-elle fait de mal?

En effet, elle se trouvait avec un homme qui lui a touché les seins à plusieurs reprises, tandis qu’elle n’a pas hésité à lui rendre la pareille en lui mettant la main sur le pénis. De plus, elle a eu une altercation avec une autre spectatrice qui s’est plainte du fait qu’elle vapotait non loin d’une femme enceinte. L’élue aurait, par ailleurs, chanter à tue-tête et pris des selfies avec flash durant la représentation. Bref, elle a accumulé les bourdes et n’a pas volé le fait de se faire expulser de la salle.