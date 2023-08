Au volant avec un taureau dans sa voiture, il s’en sort avec un simple avertissement

Attention taureau à bord

Un avertissement et il repart

L’automobiliste et son encombrant passager ont été arrêtés et contrôlés. Le conducteur s’en est sorti avec un simple avertissement. «L’officier a choisi de lui donner un avertissement et de lui demander de ramener l’animal chez lui et de quitter la ville», a confirmé le capitaine de police. Pas sûr qu’en Belgique, ce se serait passé ainsi!