Brigitte Bardot, le pape François, Jean-Marie Le Pen: La DeathList prédit les 50 personnalités qui risquent de mourir en 2024

Ils avaient prédit correctement 19 décès en 2023

C’est devenu une tradition. Chaque 1er janvier depuis près de 40 ans, The DeathList publie son top 50 des personnes célèbres les susceptibles de nous quitter durant les 365 jours à venir. 2024 n’échappe pas à la règle puisque le classement vient d’être publié.

L’an passé, le très sérieux comité de The DeathList avait eu le nez creux puisqu’il avait vu juste à 19 reprises . Ces experts avaient ainsi été très proches du record de 2020 où ils avaient correctement prédit 20 décès sur 50. En 2023, ils avaient ainsi prédit les morts de Tina Turner, de Bobby Charlton ou encore de Jacques Delors décédé le 27 décembre dernier.

Découvrez la DeathList 2024

Dans la DeathList 2024, on retrouve le pape François (qui doit venir en Belgique), Clint Eastwood, Jean-Marie Le Pen, Raul Castro, Dick Cheney, Buzz Aldrin ou encore Brigitte Bardot. Pour rappel, pour établir leur DeathList, le comité américain respecte trois grandes règles: la personne doit être suffisamment connue pour que son décès soit rapporté au-delà de l’Atlantique dans les médias britanniques, les candidats ne doivent pas être gravement malades et susceptibles de mourir dans un futur proche et enfin, seuls 25 noms peuvent être issus de la liste de l’année précédente.