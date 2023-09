Ce bébé fait craquer TikTok : «Il a une plus belle barbe que la plupart des hommes» (vidéo)

À seulement quelques mois, Joao Miguel est suivi par plus de 100.000 personnes sur TikTok et ses vidéos cumulent près de 3 millions de «J’aime».

«Il a déjà 18 ans et est prêt à quitter la maison»

La particularité de ce bébé brésilien? Sa pilosité extrême! Avec sa chevelure qui rend tous les chauves jaloux, ses sourcils à faire pâlir François Fillon, et ses poils sur les poils sur les épaules et dans le dos, ce bébé fait craquer les internautes. «Il a une plus belle barbe que la plupart des hommes», «Il a déjà 18 ans et est prêt à quitter la maison», peut-on lire dans les commentaires des nombreuses vidéos que ses parents mettent en ligne.