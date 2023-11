«Ce n’est pas possible!»: Ce maître fait confiance à son chien pour jouer à la roulette et remporte le jackpot

Lorsque l’on joue au Lotto ou à d’autres jeux de hasard, nous pouvons parfois être tentés de remettre notre sort entre les mains d’une tierce personne. Ce fut le cas pour ce Britannique. Enfin, plus ou moins, on vous explique!

Un pari payant

C’est donc sur ce chiffre 23 que l’homme a misé la somme de 25 £ (soit environ 29 €). Avec succès puisque ce chiffre s’est avéré gagnant et lui a permis d’empocher la somme de 900 £ (soit environ 1.032 €). Dans une vidéo qu’il a partagée sur les réseaux sociaux et qui a été relayée par LadBible, on l’entend s’exclamer: «Oh non, pas possible! Pas possible!». Même s’il n’en a pas cru ses yeux, ce Britannique a donc eu raison de confier son sort entre les pattes de son chien.