Ce panneau de signalisation permet de rouler à 50km/h lors des travaux… dans une zone limitée à 30

Un panneau illogique

«Chouette, on peut rouler plus vite pendant les travaux», écrit le riverain sous la photo partagée sur Internet. Il est vrai qu’il y a de quoi être éberlué par une telle situation. «J’ai pris cette photo dans l’avenue de la Cité Parc, à la sortie du R3. Le panneau provisoire indique des travaux de voirie», explique l’habitant. «Mais quel intérêt d’avoir ajouté le panneau 50km/h ? D’autant plus que la zone 30 se situe à deux pas derrière…» On lui concède que la situation est un peu absurde…