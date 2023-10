Ce passager vit l’enfer à cause d’une hôtesse de l’air: «Il a enduré une souffrance extrême»

Vous connaissez peut-être l’affaire du café chaud et McDonald’s. Stella Liebeck avait intenté une action en justice en 1994 pour avoir été brûlée au troisième degré à la suite d’un café renversé sur ses genoux. Âgée de 79 ans à l’époque, le jury lui avait accordé 3 millions de dollars de dommages, mais le juge en avait réduit le montant. Au final, McDonald’s et Stella Liebeck étaient parvenus à un accord qui n’a pas été divulgué.

«Une souffrance extrême»

Alors qu’il prenait l’avion pour rentrer à New York depuis le Viêt Nam, une hôtesse de l’air a laissé tomber un café brûlant sur George Latorre. Résultat? Des brûlures au deuxième degré sur la partie supérieure de son bras gauche, avec des cloques, une desquamation, des saignements, une possible déformation cosmétique permanente et des cicatrices, comme le rapporte le New York Post.