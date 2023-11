Ce pays a suspendu le trafic aérien pour permettre à 500.000 étudiants de passer un examen important dans le calme

Plus d’un demi-million d’étudiants passent jeudi un examen crucial d’entrée à l’université en Corée du Sud, d’une telle importance que les autorités sont allées jusqu’à suspendre temporairement des vols pour éviter toute nuisance sonore.

Un examen crucial

Le test de neuf heures, que passent cette année 504.588 élèves, est crucial pour obtenir une place dans les meilleures universités. Il est également considéré comme la voie d’accès à un statut social élevé, des carrières lucratives et même de bonnes perspectives de mariage. Désigné sous le nom de «suneung» en coréen, cet examen est si important que les autorités ont pris des mesures drastiques pour empêcher toute perturbation pendant l’examen.

Pas de décollage et d’atterrissage

Afin de réduire les nuisances sonores pendant l’écoute du test d’anglais, le ministère des Transports de Séoul a annoncé une interdiction nationale de tous les décollages et atterrissages d’avions pendant 35 minutes, à l’exception des situations d’urgence. À l’exception des avions en détresse, tous les avions en vol doivent maintenir une altitude supérieure à 3.000 mètres pendant cette courte période. Plus de 90 vols ont dû être reportés à cause de l’examen.

Le pays à l’arrêt

Les services publics et les grandes entreprises ont été priés d’ajuster leurs heures d’ouverture afin de réduire les embouteillages et de garantir que les étudiants arrivent à l’heure pour l’examen national, qui a débuté à 8H40 locales. La Bourse a également ouvert une heure plus tard que d’habitude.

L’énorme pression exercée sur les étudiants dans le système éducatif ultra-compétitif de Corée du Sud a été accusée de favoriser la dépression et le suicide des adolescents, dont les taux sont parmi les plus élevés au monde. Les ménages sud-coréens ont dépensé l’année dernière plus de 20 milliards de dollars en cours privés pour les élèves des écoles primaires, collèges et lycées, selon les statistiques officielles.