Ce sapin de Noël lancé par une marque de bières dégage une odeur bien particulière… (photos)

C’est la marque de bières Miller High Life qui a lancé ce sapin original de 76 centimètres de haut. Baptisé «Merry High Light», il risque de faire mouche dans votre salon! Et pas seulement parce qu’il s’agit d’un arbre de Noël en néon mais aussi parce qu’il dégage une odeur de… tabac. De quoi faire fuir quelques convives, ou pas… En tout cas, l’ambiance pub est assurée!

Le sapin est d’ores et déjà mis en vente sur la boutique en ligne de Miller High Life au prix de 111 euros. Et si vous en voulez plus, sachez que le sapin existe aussi en version d’1m50. Créée pour le 120e anniversaire de la marque, cette version XL a été mise en jeu sur son site internet.