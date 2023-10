Cet homme vit en face d’un hôtel hanté et livre un témoignage glaçant: «J’avais l’impression d’être observé»

Un témoignage terrifiant

«J’ai vu des ombres étranges, des lumières vacillantes, etc. La nuit, je jette toujours un œil pour m’assurer que personne ne me regarde depuis les fenêtres de l’hôtel.», a déclaré Peet au journal The Sun. Il s’est ensuite remémoré sa toute première rencontre avec un «fantôme» de l’hôtel, qu’il a surnommé «l’homme au cigare». Il raconte: «Une fois, je me suis réveillé au milieu de la nuit, j’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu un vieil homme qui me regardait en fumant un cigare. Je me souviens avoir pensé ’Comment peut-il me voir s’il fait noir?’. J’ai donc décidé de courir de l’autre côté de mon appartement pour voir si sa tête allait me suivre – et c’est ce qui s’est produit.», affirme-t-il. « Il me regardait et j’ai paniqué, j’ai sauté derrière le canapé pour me cacher et j’ai réalisé que l’hôtel Cecil n’était pas ouvert depuis des années. Je suis allé voir une fois de plus et il était parti. C’était tellement effrayant.» Après cette étrange expérience, il est devenu «instantanément obsédé» par cet hôtel et a décidé de créer contenu à ce sujet pour ses 24 millions de followers.