Cette bouteille de whisky a été vendue...2,5 millions d’euros

Vendu pour 2.187.500 livres sterling (2,5 millions d’euros), ce flacon de 75 cl de Macallan 1926 établit un nouveau record aux enchères pour une bouteille de vins et spiritueux, selon Sotheby’s. Ce whisky écossais distillé en 1926 a été mis en bouteille 60 ans plus tard au terme d’une maturation en fûts de chêne, dont il tire sa robe sombre. Il s’agit du plus ancien millésime de Macallan.