Cette femme née avec deux vagins raconte comment elle s’en est rendu compte: «Je savais que quelque chose n’allait pas»

Evelyn Miller a un utérus didelphe complet, ce qui signifie qu’elle a deux systèmes reproducteurs parfaitement fonctionnels et totalement indépendants. Dans les faits, cette Australienne peut donc avoir des rapports sexuels avec ses deux vagins et peut tomber enceinte via ses deux vagins également.

Pas une jeune fille comme les autres

Mais avant de mettre un doigt sur ce qui se passait dans son corps, la jeune femme est passée par une longue période de doutes. «Je savais que quelque chose n’allait pas quand j’étais plus jeune. Lorsque j’ai eu mes règles, j’ai constaté que mes tampons ne fonctionnaient pas. Par après, j’ai senti que le sexe était très étrange pour moi. Quand je fais l’amour, mes vagins sont inclinés de façon différente et ne ressentent donc pas les mêmes sensations», explique-t-elle.

Comment l’a-t-elle découvert?

Comment la jeune femme a fini par avoir un diagnostic médical quant à sa maladie? Lorsqu’elle a dû avorter à l’âge de 20 ans: «J’ai subi cet avortement après une longue réflexion et lorsque je me suis réveillée après l’opération, on m’a annoncé que j’étais toujours enceinte et que je devais à nouveau me faire opérer, parce qu’ils n’avaient pas visé le bon vagin. C’était une façon traumatisante de découvrir ma maladie, mais c’était aussi un soulagement d’enfin savoir ce qu’il en était.»

Un seul gros problème

Avec le recul, Evelyn raconte que le plus grand problème avec cette maladie, c’est que les règles ne sont pas en même temps et certaines sont parfois plus douloureuses que d’autres. C’est sans compter sur le fait qu’elle doit utiliser deux fois plus de tampons. Au final, cela n’a pas empêché la jeune femme d’être mariée et maman de deux enfants.