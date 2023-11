Cette influenceuse gagne 10.000€ par mois… alors qu’elle n’existe pas!

Et si l’on vous disait que vous pourriez gagner 10.000€ par mois… avec un avatar? C’est le cas d’Aitana Lopez, une jeune mannequin fitness qui n’existe pas réellement, mais qui rassemble malgré tout plus de 150.000 followers. Metro vous explique.

Aitana Lopez est une jeune femme espagnole de 25 ans qui rassemble quelque 167.000 followers sur Instagram et qui génère jusqu’à 10.000 euros par mois. Jusque là, c’est un profil plutôt classique dans le milieu, sauf que voilà: Aitana n’est qu’un avatar et n’existe pas physiquement.

Son créateur explique: «Aitana est une femme forte et déterminée, indépendante dans ses actions et généreuse dans sa volonté d’aider les autres. En tant que Scorpion passionné, elle met en avant son amour pour les jeux vidéo et son dévouement pour le fitness, ce qui témoigne de son intensité et de l’attention qu’elle porte à son bien-être physique.»

Pas de tromperie

Le but n’est pas de tromper les followers et il est bien précisé qu’Aitana n’est pas réelle, mais cela ne l’empêche pas de décrocher des contrats avec des marques de sport ou de compléments alimentaires. Certains fans déboursent même de l’argent pour obtenir des photos de la mannequin en tenue légère via la plateforme «Fanvue».

Son créateur, c’est Rubén Cruz, qui a fondé «The Clueless», une agence de mannequins artificiels: «Ce qui nous distingue, c’est notre approche unique: chaque modèle a sa propre personnalité, et c’est pour cette raison que nous associons chaque modèle à une fleur, qui représente sa personnalité à travers une floraison tout à fait unique. Ensemble, ces fleurs forment un Ikebana, qui symbolise notre agence – un mélange harmonieux de diverses personnalités virtuelles.»

À lire aussi Cette influenceuse trouve la robe de ses rêves mais ne peut pas la porter à cause de ses seins (vidéo)

Une autre mannequin

Désormais, Aitana n’est plus seule, et Maia Lima a également été créée par l’agence. Celle-ci est décrite comme «une jeune fille argentine qui se caractérise par sa timidité et sa pureté. C’est une personne innocente et solitaire qui jouit de son indépendance sans liens affectifs. Sa nature aimante se manifeste dans son orientation bisexuelle, qui reflète son ouverture et la diversité de ses relations. Avec ses traits physiques, Maia incarne une beauté exotique».