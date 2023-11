Cette influenceuse sort dîner mais a un gros problème avec sa robe: «Tu ne portais pas de sous-vêtements» (vidéo)

Situation embarrassante pour cette influenceuse russe de 32 ans. En effet, Valeria Lipovetskyallait dîner avec son mari Gary et a donc décidé de sortir le grand jeu, en portant une robe de la marque australienne Nicholas The Label. Cette superbe tenue ne nécessitait pas de sous-vêtements, et la jeune femme ne s’est donc pas fait prier pour y aller commando.

Sur le réseau social, la vidéo a déjà été vue plus de six millions de fois et a suscité l’hilarité des internautes. «La définition de l’humour: être capable de rire de soi.Tu es une légende!», «C’est tellement drôle!», «Attends, tu ne portais pas de sous-vêtements?!», «Ce serait tellement typique de moi», «Oh non, tu ne portais pas de sous-vêtements?! n’importe quel sous-vêtement!», peut-on lire parmi les commentaires.