Cette millionnaire se retrouve totalement seule après avoir épongé les dettes de toutesa famille: «Maintenant ils ne me parlent plus»

En 2012, Gillian Bayford avait remporté 148 millions de livres (soir plus de 170 millions d’euros) avec son mari Adrian. Malheureusement, depuis ce cadeau du destin, le couple s’est séparé et Gillian n’adresse plus la parole à sa famille. La raison? «L’argent était censé rendre tout le monde heureux, mais il les a rendus exigeants et avides», a-t-elle déclaré.