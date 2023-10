Cette parodie de la Stib suscite l’hilarité des internautes: «Enfin une firme qui a de l’humour» (vidéo)

D’un côté, on a une présentation d’une Bentley exécutée par une jeune femme blonde très élégante qui pourrait sortit tout droit de la téléréalité «Sellong Sunset» et qui tapote sur tout ce qu’elle trouve en murmurant, façon ASMR, «Bentley». De l’autre, on a une employée de la STIB en uniforme qui tente, tant bien que mal, de reproduire les mêmes gestes de la blonde avec son propre véhicule – un tram – en chuchotant «TNG» (qui fait référence au Tram Nouvelle Génération de la STIB). Le contraste est à mourir de rire et on vous laisse sans plus tarder découvrir la vidéo ci-dessous: