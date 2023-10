Cette plaque a consonance coquine ne passe pas inaperçue: «Il a des goûts bien affirmés»

S’offrir une plaque personnalisée

Dans notre pays, il est autorisé de changer sa plaque d’immatriculation en s’adressant au SPF Mobilité. En s’acquittant de la somme de 1.000€, on peut donc personnaliser sa plaque et choisir d’y écrire ce que l’on souhaite. Enfin, plus ou moins.Tout d’abord, ilfaut que ce que l’on souhaite y écrire n’ait pas déjà été pris par quelqu’un d’autre. Ensuite, on ne peut pas écrire n’importe quoi sur sa plaque. Les autorités belges peuvent ainsi refuser certains mots, jugés inappropriés.