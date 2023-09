Cette plaque personnalisée fait bien rire les internautes: «Je crois que c’est la meilleure de toutes!» (photo)

Une voiture à plus de 80.000€

Mais ce sont souvent les traits d’humour qui ne passent pas inaperçus et qui sont appréciés par les passants et par les automobilistes. C’est le cas du propriétaire d’un Audi A7 dont la voiture a été photographiée dans les rues de Bruxelles. Il a choisi la plaque «No Money» («pas d’argent», en français). Un comble quand on sait ce modèle neuf coûte plus de 80.000 €.