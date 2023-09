Cette plaque personnalisée fera rire tous les fans de Dikkenek: «C’est la voiture de Natacha!» (photo)

En Belgique, il est autorisé de changer sa plaque d’immatriculation en s’adressant au SPF Mobilité et en s’acquittant de la somme de 1.000€. Toutefois, vous ne pouvez pas mettre n’importe quoi sur votre voiture, et les autorités belges peuvent vous refuser la modification de votre plaque.

Mais il n’était pas question de refuser à ce fan de Dikkenek la réplique culte qu’il a inscrite sur sa plaque. Souvenez-vous: Claudy s’apprête à démarrer un shooting avec Natacha et l’invite à se déshabiller. Face au refus de celle-ci, le «photographe» s’insurge du fait qu’elle est stressée. Il lui dit: «Si je te dis t’es tendue, t’es tendue!! C’est pas à toi de dire je ne suis pas tendue!! Je te dis t’es tendue Natacha c’est tout! Alors tu me dis oui Claudy, c’est vrai je suis tendue, je ne suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi, et je viendrais te chercher t’inquiète pas…»